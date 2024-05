Per Segre quello di Israele non è ‘genocidio’? Sono stanco di sentire elucubrazioni etimologiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) di Giuseppe Caserta Francamente, quando si parla die diche il suo governo sta compiendo a Gaza, di dover ogni volta ascoltareda parte di alcuni intellettuali e opinionisti. L’ultima in ordine di tempo, dopo i vari Augias e Mieli, è quella della senatrice a vita Lilianache, durante un convegno sull’antisemitismo al Memoriale della Shoah di Milano, ha detto, a proposito diche sta accadendo al popolo palestinese: “Dire checommette genocidio è una bestemmia! Non usiamo questa parola davvero spaventosa”. Ora, io nonun membro dell’Accademia della Crusca né tantomeno un linguista di fama internazionale e quindi non so se la parola “genocidio” ben si addice ai 35mila palestinesi uccisi in soli sei mesi, su ordine di Netanyahu, il 70% dei quali donne e bambini. Non so se è la parola corretta di fronte ai 221mila edifici distrutti, tra cui la quasi totalità degli ospedali presenti a Gaza, ammazzando circa 400 tra medici e infermieri.