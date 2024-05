Per Salvini la vittoria di Trump negli Stati Uniti è fondamentale per tornare a parlare di pace

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il vicepremier è intervenuto al Festival dell'Economia di Trento e ha espresso una condizione necessaria per il ritorno a un equilibrio globale: l'elezione dialle elezioni di novembreUsa. "Su questo i miei alleati sono più abbottonati e prudenti, io penso che quando vincono i democratici scoppiano guerre e problemi". E ribadisce il suo no all'invio di armi all'Ucraina: "Non hanno funzionato" .

