Peperoni in Agrodolce | facili - velocissim - tanto buoni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Iinsono una ricetta veloce, facile e davvero gustosa. Possiamo utilizzarli sul pane tostato, unirli alla pasta come sugo di condimento o servirli come contorno. Versatili e appaganti, sono allegri nella loro veste naturale coloratissima. Per realizzarli dovremo aggiungere zucchero grezzo al fondo di cottura a base di olio e di aceto. Sarà lui ad accordarsi perfettamente con il retrogusto dolciastro degli ortaggi e rendere questo piatto invitante e goloso. Prepararli è semplicissimo, dovremo solo pulire con attenzione le verdure, liberandole dei filamenti e dei semi interni. Una volta affettate a listarelle, sono pronte per essere cucinate. Il sughetto che si formerà in cottura è spettacolare e li arricchisce di note gustative davvero irresistibili! Che ne dite di scoprire insieme tutti i passaggi? Mettiamoci al lavoro, si comincia!in: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 1 peperone giallo 1 peperone rosso 3 cucchiaini di zucchero di canna 2 cucchiai di aceto balsamico olio extravergine di oliva sale 1 spicchio di aglio Con queste dosi otterremo 3 porzioni.