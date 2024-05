Paul Mescal in Merrily We Roll Along - secondo Richard Linklate - è trascendentale

Paul Mescal in Merrily We Roll Along, secondo Richard Linklater, è "trascendentale" - paul mescal in Merrily We Roll Along, secondo Richard Linklater, è "trascendentale" - Il regista Richard Linklater ha diretto paul mescal nel film Merrily We Roll Along e ha lodato l'interpretazione dell'attore. movieplayer

Sabato De Sarno ha presentato la collezione cruise 2025 di Gucci a Londra (ed è stata un successone) - Sabato De Sarno ha presentato la collezione cruise 2025 di Gucci a Londra (ed è stata un successone) - Sabato De Sarno ha presentato la collezione cruise 2025 di Gucci a Londra (ed è stata un successone): tutte le inspo ... metropolitanmagazine

Gucci “Cruise 2025” a Londra, Dua Lipa alla sfilata al Tate Modern conquista il pubblico con un look total black | VIDEO e FOTO - Gucci “Cruise 2025” a Londra, Dua Lipa alla sfilata al Tate Modern conquista il pubblico con un look total black | VIDEO e FOTO - Alla sfilata "Cruise 2025" di Gucci al Tate Modern di Londra, erano presenti diverse personalità dello star stystem, tra cui Dua Lipa ... tag24