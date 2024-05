Pattinaggio artistico a rotelle | l’Italia domina nelle coppie all’AIS di Trieste con Mills-Cortini e Polli-Inglese

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non tradiscono le aspettative gli azzurri delled’, grandi protagonisti della giornata odierna al Pala Pilkec di Opicina, località diche sta ospitando in questi giorni la seconda tappa dell’Artistic International Series 2024 di. La Nazionale italiana ha infattito in lungo e in largo malgrado tanti aspetti ancora da affinare in vista dei Campionati Italiani. Nella massima categoria a trionfare nettamente sono stati i Vice Campioni del Mondo in carica Micol-Tommaso. Il binomio, già abbondantemente in testa dopo lo short, ha preso il largo anche nel segmento più lungo confezionando un totale di 182.26, maturato grazie a un libero valutato 109.15 (61.31, 47.84), contrassegnato da ottimi elementi (su tutti i sollevamenti Venerucci e vite reverse, entrambi di livello 3) controbilanciati da alcuni problemi nei salti. Entrano pian piano in ritmo poi anche Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, secondi con 83.

Basket, Trieste quasi in finale, Udine battuta - Basket, trieste quasi in finale, Udine battuta - Pallacanestro trieste vince ancora a Forlì e venerdì può approdare alla finale. L'Apu Udine non può più sbagliare con Cantù ... rainews

Pressano ospita Trieste, al Palavis è gara per la salvezza - Pressano ospita trieste, al Palavis è gara per la salvezza - Il match è in programma giovedì alle 20.00 con ingresso libero a tutti per chiamare a raccolta tutta la comunità per una sfida delicatissima ... ladigetto

Più treni al giorno per il Friuli Venezia Giulia, la nuova offerta di Trenitalia - Più treni al giorno per il Friuli Venezia Giulia, la nuova offerta di Trenitalia - Collegamenti via treno dal e per il Friuli Venezia Giulia rafforzati durante il periodo estivo a favore, in particolare, delle località lungo la costa. Il programma dei servizi estivi prenderà il via ... triesteprima