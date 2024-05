Partnership Usa-Germania sulla tecnologia quantistica Ecco cosa prevede

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Stati Uniti ericonoscono che la scienza, lae l’innovazione hanno consentito capacità di trasformazione in diversi settori, dall’energia alla salute, dalle comunicazioni ai trasporti, e che il fondamento di questo progresso è l’impresa di ricerca globale e la sua costante creazione di nuove conoscenze, comprensione e intuizioni”. Comincia così la dichiarazione congiunta con cui Washington e Berlino intendono collaborare fianco a fianco. La firma è stata apposta in occasione di una riunionecooperazione scientifica e tecnologica, di scena ieri. In particolare, le due parti si impegneranno in un rapporto basato da “apertura, trasparenza, onestà, equità, leale concorrenza, obiettività, difesa e applicazione della proprietà intellettuale e dei valori democratici”. In questo modo si riuscirà a sfruttare la ricerca scientifica per affrontare le sfide più importanti, “in modo che ogni persona sia in grado di partecipare pienamente e abbia le stesse opportunità di accesso”.