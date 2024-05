Parpiglia svela la presunta cifra dell’accordo tra Fedez e Iovino

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 23 maggio 2024) Secondo quanto scritto da Ansa nella giornata di ieri ci sarebbe un accordo frae Cristianoper evitare eventuali azioni penali nei confronti del rapper in seguito al pestaggio subìto sotto casa sua. Un accordo, ça va sans dire, economico per evitare una querela. Davide Maggio, ospite a Pomeriggio 5, ha parlato di “tanti, tanti, tanti soldi”, indiscrezione confermata oggi da Gabrielea RTL dove hato la. A dargli il là è stata la sua collega speaker: “Si dice che ballino 500 mila euro in meno sul conto di, è vero?“, provocazione confermata da Gabriele: “C’è stato un accordo fra i legali die quelli di, ma nessuno ha parlato della. Lanon si dovrebbe sapere e non si potrebbe sapere perché c’è una clausola di riservatezza fra le parti, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. A me risulta che lasia intorno ai 400 / 500 mila euro.