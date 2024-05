Parigi 2024 | pianificava strage al passaggio torcia olimpica a Bordeaux - arrestato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 mag. (Adnkronos) – Le autorità francesi hannoun uomo di 26 anni sospettato di aver pianificato una “azione violenta” durante ildella. Lo ha annunciato il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin su X. Secondo l’articolo di Le Figaro ripostato dallo stesso Darmanin, l’uomo aveva in mente di compiere una, letteralmente un ”omicidio di massa”. L’arrivo della toricaè previsto per le 19 e 30 di oggi.L’emittente Bfmtv riferisce di aver appreso che l’uomo comparirà oggi davanti al giudice per essere incriminato. La Procura chiederà la sua messa in custodia cautelare e in giornata verrà aperta un’indagine giudiziaria, spiega l’emittente citando proprie fonti. Secondo il pubblico ministero di, Frédérique Porterie, l’indagato Alex G. ha scritto un “messaggio inquietante che potrebbe corrispondere a un’apologia di reato e si riferisce all’omicidio di massa avvenuto in California il 23 maggio 2014”.