(Di giovedì 23 maggio 2024)24 maggio alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di via Adua aPertusella, sarà proiettato il“Idi. Sulle onde della libertà”, tratto dal libro della scrittrice caronnese Nicoletta Bortolotti. Diretta da Loris Lai, la pellicola racconta la storia di due ragazzini, uno palestinese e l’altro israeliano, che stringono un’amicizia .

Papa Francesco elogia il film “I bambini di Gaza”, legato a Caronno: domani la proiezione - Papa Francesco elogia il film “I bambini di Gaza”, legato a Caronno: domani la proiezione - Domani 24 maggio alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di via Adua, sarà proiettato il film “I bambini di Gaza. Sulle onde della libertà” ... ilnotiziario

UCI CINEMAS - "Deadpool & Wolverine", il 24 luglio in regalo il portachiavi del film, a partire dall’anteprima notturna delle 00:01 - UCI CINEMAS - "Deadpool & Wolverine", il 24 luglio in regalo il portachiavi del film, a partire dall’anteprima notturna delle 00:01 - Manca sempre meno all’attesissimo ritorno in sala dell’antieroe Deadpool con Deadpool & Wolverine e UCI Cinemas si prepara a lanciarlo con una serie di promozioni dedicate ai suoi tantissimi fan. La p ... napolimagazine

Il Gladiatore è stato detronizzato da questo film per bambini - Il Gladiatore è stato detronizzato da questo film per bambini - È il momento di scoprire quale fu il film che detronizzò Il Gladiatore ai vertici del botteghino statunitense. cinematographe