Panico a Supervivientes | un naufrago si allontana e sparisce per ore - interviene l’esercito honduregno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Angel Cristo Jr.,die figlio di Barbara Rey, è stato squalificato dal reality, format spagnolo dell'Isola dei Famosi, dopo essersito dall'area protetta del programma per circa tre ore. La produzione ha richiesto l'intervento dell'esercitoper ritrovarlo. .

