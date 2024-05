Palma di Maiorca - cede terrazza del Medusa Beach Club | almeno 4 morti e 20 feriti – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024)quattroe oltre 20: questo il bilancio del crollo delladi un ristorante nella località turistica della Playa de, adi. Secondo i servizi di emergenza, il cedimento sarebbe avvenuto intorno alle 20:30 in un edificio al civico 36 di Calle Cartago nel ristorantedove, per cause ancora da chiarire, sarebbe crollata ladel locale su due livelli, in quel momento affollata di clienti. May 23, 2024 Leggi anche: Turchia, incendio in una discoteca a Istanbul nel seminterrato di un condominio: decine di– IDue ragazze ferite mentre ballano in discoteca, il giallo in un locale di Roma appena riaperto: «Colpite da un oggetto appuntito» Milano, due ragazze straniere aggredite fuori dalla discoteca. Una delle due ha denunciato di esser stata abusata L'articolo proviene da Open. .