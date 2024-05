Pallanuoto | si salva l’Olio di Calabria Igp Cosenza PN - US L Locatelli Genova battuta nella sfida decisiva dei playout

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non solo lo scudetto si è deciso alla bella. Gara-3 anche per la finale deiper la Serie A1 dial femminile: appuntamento indove le padrone di casa deldiIgpPN sono riuscite ad imporsi per 18-12 sull’US L.. Battaglia nei primi due quarti, Ermakova si scatena con le sue cinque reti e nel terzo quarto c’è la fuga per la squadra di casa che trova un parziale di 5-1 che chiude l’incontro. Calabresi che resteranno in Serie A1, liguri che retrocedono in A2. OLIO DIIGPPN-US LUCA18-12 OLIO DIIGPPN: M. Brandimarte, L. Stavolo, M. Ciudad 3, E. Salcedo, A. Manna, C. Malluzzo, F. Morrone 3, E. Ermakova 5, C. Sesti 1, S. Zaffina 3, A. Mandelli 3, M. Le Fosse, G. Reda, V. Occhione. All. F. fasaUS LUCA: S. Stasi, E. Bianco 5, M. Canepa, A. Banchi, V. Ravenna, G.