Pallanuoto femminile - L’Ekipe Orizzonte Catania festeggia il 24° Scudetto! Plebiscito Padova battuta 14-12 nella bella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024)Piscina Comunale di Nesima, a, gremita in ogni ordine di posti,conquista il 24°della storia battendo laper 14-12decisiva gara 3 dell’ultimo atto della Serie A1 2023-2024 di: ribaltata la serie con le patavine in quella che potrebbe essere l’ultima partita di una sontuosa carriera per Elisa Queirolo, classe 1991. Nel primo quarto i ritmi sono subito altissimi: ospiti avanti con Meggiato, Tabani pareggia in superiorità, poisbaglia un tiro di rigore con Marletta, sul quale Teani è brava a deviare fuori. Nuovo vantaggio ospite con Queirolo, poi le etnee ribaltano lo score con le reti di Bettini e Palmieri. Controsorpasso patavino con i gol di Millo (in superiorità) e Meggiato, ma Tabani, ancora in superiorità sigla la marcatura che vale il 4-4.seconda frazione Bacelle riporta lain vantaggio, ma Gagliardi con una beduina firma il nuovo pareggio dopo soli 13?.