Pallamano | Fasano vola alla finale scudetto! Brixen e Conversano vanno a gara -3

(Di giovedì 23 maggio 2024) La-2 delle semifinali playoff della Serie A Gold 2023-2024 disono andate ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose, fra chi è approdatoe chi invece si giocherà tutto nella decisiva-3. A fare festa è ilche, dopo essersi imposto in trasferta sul campo dell’Alperia Black Devils, è riuscito a ripetersi anche in casa con lo score di 37-29, in unadominata, come dimostra il 21-10 dell’intervallo, in unacaratterizzata dalle 9 reti messe a referto da uno scatenato Knezevic. Andranno invece“bella”. Dopo aver perso in Puglia, gli altoatesini hanno trovato la forza di imporsi fra le mura amiche con un 34-27 che ha piegato le resistenze degli ospiti. Dopo il 17-12 con cui le squadre sono andate al riposo,ha gestito il vantaggio aumentando nelulteriormente il gap trascinato da un Canete in super forma e autore di 9 gol.