Pallamano A Gold Una grande Macagi Cingoli porta la semifinale play-out alla bella | Secchia Rubiera battuto 30-24 al PalaQuaresima

(Di giovedì 23 maggio 2024) I ragazzi di Palazzi restano concentrati dal 1° al 60°, con una prova disolidità in difesa e in attacco. 11 reti per Codina Vivanco, Albanesi da applausi. Ora gara 3 sabato 25 maggio sempre al: chi vince è salvo, 23 maggio 2024 – Ladomina gara 2 della-out di Serie Ala serie a gara 3. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno vinto 30-24 contro ilcon una prestazione sontuosa, di attenzione e concentrazione dal 1° al 60° minuto. Gli emiliani hanno tentato in tutti i modi di riaggrapparsi al match, ma l’ottima difesa guidata da capitan Strappini, le parate decisive di Francesco Albanesi e i gol d’autore del cannoniere Aaron Codina Vivanco hanno deciso il match. Ora lasi giocherà tra due giorni, sabato 25 maggio, sempre al: in caso di parità dopo i supplementari, si andrà ai tiri dai 7 metri.