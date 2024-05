Palestina libera - dal fiume al mare il ritornello buono per ministr - politi -i, rettori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) Che la guerra scoppiata tra Israele e Hamas dopo l’operazione militare del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele ha fatto riesplodere l’antisemitismo a livello globale con aggressioni fisiche, insulti e minacce nei media, profanazioni di luoghi di culto e cimiteri ebraici lo abbiamo più volte raccontato; ma che uno di un Paese membro dell’Unione Europea (in questo caso la Spagna), si potesse presentare in televisione per dire: «Lasaràdalal», fino a ieri era impossibile da immaginare ma è successo. A farlo è stato il leader di Sumar (estrema sinistra che ha 31 seggi in parlamento),o del Lavoro e vice primoo Yolanda Díaz che pare davvero ossessionata da Israele, dato che si occupa a tempo pieno della questione israelo-palestinese. Ma che vuol dire esattamente questo slogan che anche gli studenti che occupano le università in tutto il mondo ripetono ossessivamente? « ‘Dalal’" - spiega Davide Riccardo Romano, Direttore del Museo della Brigata Ebraica - è uno slogan di Hamas che dice chiaramente qual è il suo obiettivo: cancellare Israele dalla mappa per fare spazio a uno Stato Islamico palestinese sul modello iraniano.