Pagelle Ternana-Bari 0-3 - voti e tabellino ritorno playout Serie B 2023 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lecon ie ildi0-3,deldella. Grande impresa dei pugliesi di Giampaolo, che conquistano la salvezza espugnando il “Liberati” al termine di una grande prestazione di squadra. Alla fine ad avere la meglio è la squadra apparsa più coesa e compatta, con lacondannata alla retrocessione inC dopo una serata davvero da dimenticare. Di seguito ile i nostriai protagonisti della sfida. LA CRONACA DEL MATCH0-3, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO): Iannarilli 6.5, Lucchesi 4.5 (76? Dionisi sv), Dalle Mura 4.5, Casasola 5, Favasuli 6, Luperini 5.5, Amatucci 5.5, Faticanti 5 (46? Raimondo 5), Carboni 5 (57? De Boer 5.5), Pereiro 5.5, Distefano 6. All. Breda 4.5: Pissardo 6, Pucino 6, Di Cesare 7, Vicari 6, Dorval 6.5 (87? Matino sv), Maita 5.5 (87? Acampora sv), Maiello 6 (57? Lulic 6), Benali 5.

Ternana-Bari 0-3, le pagelle: Amatucci non si arrende, Distefano ci prova sempre - ternana-bari 0-3, le pagelle: Amatucci non si arrende, Distefano ci prova sempre - IANNARILLI 6 una parata importantissima a salvare il risultato su Ricci, d’istinto con il piede, sullo 0-0. A risultato ampiamente compromesso una buona parata su Dorval. Sui gol era difficile - ... ternananews

LIVE - Ternana-Bari 0-1, biancorossi in vantaggio all’intervallo. Semi-rovesciata meravigliosa di Di Cesare - LIVE - ternana-bari 0-1, biancorossi in vantaggio all’intervallo. Semi-rovesciata meravigliosa di Di Cesare - Tutto pronto per la gara di ritorno dei playout tra Ternana e Bari. Sorprende tutti Giampaolo, che schiera la difesa a tre. Confermati in attacco Sibilli e Nasti. Di seguito, le formazioni del match. tuttobari

LIVE - Ternana-Bari 0-0, si comincia. Giampaolo schiera la difesa a tre - LIVE - ternana-bari 0-0, si comincia. Giampaolo schiera la difesa a tre - 1' - Calcio d'inizio al Liberati. Inizia il playout di ritorno Tutto pronto per la gara di ritorno dei playout tra Ternana e Bari. Sorprende tutti Giampaolo, che schiera la difesa ... tuttobari