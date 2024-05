Pagelle Cagliari-Fiorentina 2-3 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di. Prima frazione di gioco nella quale i sardi hanno almeno tre palle gol davvero nitide, ma un super Terracciano nega il gol a Luvumbo e Deiola con delle parate super. Ci pensa allora Giacomo Bonaventura, con una grande magia, a sbloccare il risultato. Nella ripresa succede tutto ed il contrario di tutto: ilpreme e ribalta la partita grazie a due grandi gol di Deiola e di Mutandwa. Ma lanon demorde e con Nico Gonzalez pareggia i conti: 2-2. Quando la partita ormai sembra finita, al decimo minuto di recupero, arriva un chiaro fallo da rigore ed Arthur non sbaglia, 2-3.in Europa, Ranieri chiude con una beffa. LEE I(4-2-3-1): Scuffet 6 (50’st Aresti sv); Zappa 5.5, Mina 6, Obert 5.

