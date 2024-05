Oroscopo Paolo Fox 24 maggio 2024 | il Capricorno vince una sfida

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'diFox del 24si forma con la Luna in Sagittario e promette tante novità. Ad un passo dal weekend, in queste 24 ore sarà possibile agire e ottenere qualcosa di meglio per tutti i segni. Seguendo le indicazioni del famoso astrologo italiano, approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di venerdì 24, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.24diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete dice che potrebbe succedere qualcosa d'improvviso, destinato a stravolgere il corso della giornata. Si parla di un cambiamento positivo. Toro - L'diFox del Toro invita a prestare attenzione a ciò che si dice: sarà una giornata nervosa e tesa. Cerca di non pensare troppo a coloro che ti hanno fatto soffrire. Gemelli - L'diFox del Gemelli indica che la Luna è contraria e porta disagi nelle relazioni con gli altri.