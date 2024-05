Opera e la sfida San Domenico da 22 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Sanè il primo project financing sulla cultura, lanciato dal Comune di San Gimignano e dalla Regione Toscana, proprietarie dell’ex carcere.Laboratori si è impegnata per valorizzare quei grandi spazi e restituire loro funzioni". Stefano Di Bello, manager diLaboratori, illustra il progetto più ambizioso in Toscana per la nascita di un polo culturale, in un grande spazio che per secoli è rimasto chiuso alla città, perché prima convento e poi penitenziario. "A gennaio abbiamo posto la prima pietra - ricorda Di Bello - e abbiamo aperto il cantiere. Ci sono regole stringenti per il restauro conservativo, l’impresa incaricata dei lavori è Setten, le sue gru sono anche a Venezia in Piazza San Marco. A Sanil cantiere è in pieno fermento". Il nuovo direttore dei lavori nell’ex carcere è convinto dell’esito: "Sappiamo già quando finirà il cantiere - dice Di Bello -, nell’autunno 2026 o, al più tardi, a primavera 2027.