Open Day dell' ufficio anagrafe di Cascina | oltre 150 carte d' identità rilasciate

(Di giovedì 23 maggio 2024), 22 maggio 2024 - Sono state 158 led’nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio durante l’day che l’del Comune diha organizzato per i residenti cascinesi. “Un risultato importante che aggiunge valore al lavoro svolto durante tutto l’anno dall’– ha spiegato il sindaco di, Michelangelo Betti –. Già da qualche anno il nostroprovvede a programmare i rinnovi dei documenti fissando gli appuntamenti in congruo anticipo e questo permette agli utenti di non rischiare di ritrovarsi con la carta scaduta. Ringrazio - conclude il primo cittadino - tutto il personaleper questo ulteriore servizio offerto alla cittadinanza”. Per la precisione led’sono state 94 il sabato e 64 la domenica. Un ottimo risultato, considerando anche le temperature che hanno invogliato tante persone a godersi un po’ di relax al mare.

