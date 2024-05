Onu istituisce Giornata in memoria genocidio di Srebrenica

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione con cuil'11 luglio comeinternazionale delladeldi, in Bosnia-Erzegovina, un'iniziativa avversata dai serbi che accusano l'Occidente di riaccendere le tensioni nei Balcani. La risoluzione è stata approvata con 84 voti a favore, 19 contrari e 68 astensioni (per passare serviva la maggioranza semplice). .

