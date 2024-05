Olimpiadi - il lungo silenzio sul contratto con Vetrya

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sui rapporti “opachi”, secondo la Procura, tra la Fondazione Milano-Cortina e la società, coinvolte nell’indagine della magistratura per corruzione e turbativa d’asta, il consigliere Pd Pietro Bussolati aveva chiesto informazioni già due anni fa al presidente della Fondazione Giovanni Malagò e all’allora presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Senza mai ottenere risposta. Nel 2022 Bussolati interrogò il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina sui contratti per le, senza avere risposte È infatti datato 11 luglio 2022 l’accesso agli atti presentato dal consigliere, con il quale si chiedeva “se Fondazione Milano Cortina 2026 abbia affidato alla societàSpA un incarico per lo sviluppo dell’ecosistema digitale dellee Paralimpiadi 2026, comprendente servizi web, mobile, cloud computing, digital design e digital strategy” e, in caso affermativo, “quale procedura abbia seguito la Fondazione per selezionare il contraente e quale sia ad oggi la situazione relativa all’incarico”, insieme alla “copia delstipulato con la societàSpA”.