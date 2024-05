Nuovo Bonus Giovani Under 35 senza precedenti | oltre 10 000 euro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 23 maggio 2024) Isotto i 35 anni hanno un’occasionedi cui approfittare, unda10 mila. Chi può chiedere il35 per ottenere10 milae a quali condizioni? Approfondiamo un’opportunità unica per chi vuole intraprendere una carriera lavorativa. Chi premia il35? (Cityrumors.it)Il Decreto Coesione nasce con un obiettivo preciso, aiutare i. Trovare lavoro dopo il diploma o la laurea può non essere facile in Italia soprattutto se si vive al Sud oppure in Regioni in cui l’offerta è limitata mentre le domande sono molte. Tanti laureati con master e specializzazioni si lamentano di non trovare il proprio posto nel mondo del lavoro, almeno non lo trovano con riferimento al percorso di studi. Studiare da manager per poi fare l’addetto alla logistica, diventare psicologo per poi non avere una struttura presso la quale essere assunti per iniziare ad aiutare gli altri.