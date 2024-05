Nuoto in acque libere - a Golfo Aranci la seconda tappa della Coppa del Mondo | attesi 114 atleti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tutto pronto per ladeldiin, in programma anel weekend del 24-25 maggio. “Dopo il successo dell’anno scorso ci ritroviamo per vivere altri due giorni straordinari. Questa volta anche il tempo ci sarà d’aiuto: le previsioni meteo sono incoraggianti. Rivolgo a tutti gli auguri di buona permanenza, buone gare e buon lavoro” ha detto il sindaco Mario Mulas, che ha fatto gli onori di casa. Sono ben 114 gliin Sardegna, dove ovviamente gli occhi saranno puntati sull’Italia, determinata a far bene in vista degli imminenti Giochi di Parigi 2024. “Quando si gareggia in luoghi cosi belli bisogna fare attenzione, perché sembra di stare in vacanza ed è facile perdere la concentrazione. Invece dobbiamo mantenerla. Siamo qui per testarci. La stagione è molto lunga ed a Parigi manca ancora del tempo. E’ unadi passaggio molto utile per provare la condizione e alcune cose che stiamo provando in allenamento” ha dichiarato Gregorio Paltrinieri – riporta il sitoFeder– al via nei 1500 e 800 sl oltre che nei 10 km.