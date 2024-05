Novara - influencer in gravi condizioni in ospedale | si sospettano violenze del marito

(Di giovedì 23 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 23 Maggio 2024, 11:34 Soukina El Bari, conosciuta anche come “Siu”, ha 80mila follower su Instagram, dove quotidianamente recensisce cosmetici e abiti all’ultima moda. Lo scorso giovedì è stata trasportata in codice giallo all’di, lamentando forti dolori al petto. Dalla visita dei medici è emersa una profonda ferita, che Soukina L'articolo proviene da Il Difforme. .

Soukaina El Basri, l'influencer Siu in gravi condizioni. Fermato il marito - È ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Novara, tenuta in coma farmacologico, un'influencer di 30 anni, Soukaina El Basri , che nei giorni ...Tutto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì. El Bari ...

Influencer Siu grave in ospedale, nella notte è stato fermato il marito: l'accusa è di tentato omicidio - Ma prima l'uomo, già sapendo di essere indagato, si era recato all'ospedale Maggiore di Novara, dove la moglie è in rianimazione da giovedì scorso. Lì ha trovato il fratello della donna che l'ha ...