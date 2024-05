Norvegia chiude porte a turisti russi - dal 29 maggio vietato ingresso

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – Laha deciso dire i suoi confini ai, impedendone l'nel Paese dal prossimo 29. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito Internet del governo norvegese. "Il governo norvegese sta introducendo ulteriori restrizioni all'inper i cittadiniche arrivano nel paese per motivi .

