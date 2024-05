Non vuole pagare la corsa e prende a morsi il tassista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Paura alla stazione ferroviaria di Brescia lo scorso Il 21 maggio. In serata si è verificata una violenta aggressione ai danni di undi 56 anni. Secondo le ricostruzioni, il fatto è avvenuto poco dopo le 21, quando il conducente del taxi aveva terminato il trasporto di una giovane cliente. Giunto a destinazione di fronte alla stazione, ilha chiesto alla passeggera dila tariffa, pari a poco più di 11 euro. La donna ha rifiutato di scendere dal veicolo e di effettuare il pagamento. Senza preavviso, la giovane sarebbe improvvisamente andata in escandescenza, aggredendo fisicamente il malcapitato autista. Ilha raccontato che la signora si è messa a mordergli un braccio e gli ha graffiato la schiena,ndolo a pugni. Ha anche aggredito un collega che è intervenuto per aiutarlo. All’autista ha anche strappato e rotto gli occhiali da vista. L’episodio, descritto come una "folle aggressione", ha richiesto l’intervento della Polizia ferroviaria, che ha identificato e denunciato la giovane donna.