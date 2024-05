Non solo auto - com’è cambiata la mobilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cambiano le abitudini degli italiani, soprattutto i più giovani, come dimostra il 23° Rapporto di Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell’noleggio, che attesta un aumento del noleggio a lungo termine, mentre il car sharing si mantiene stabile. Nel nostro Paese questo settore rappresenta il 30% delle immatricolazioni nazionali, con una quota in aumento di veicoli green; il 33% delle nuove vetture elettriche ed il 53% di quelle ibride plug-in, per un totale di 1,3 milioni di veicoli. In particolare il noleggio a breve termine ha registrato nel corso del 2023 una forte crescita: i noleggi sono stati 4,3 milioni (+18%), per un totale di 36 milioni di giornate (+14%). Anche le immatricolazioni sono cresciute (+8%), portando a un significativo sviluppo della flotta complessiva che ha raggiunto le 137mila unità (+12%). A conferma di una domanda turistica (anche estera) in forte aumento, 6 noleggi su 10 avvengono all’interno degli aeroporti.