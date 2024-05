Non c' è personale - gli imprenditori mettono in affitto il locale | Rinunciamo

Il non profit che fa bene all’impresa a Rho. Manager e imprenditori del sociale a confronto - Il non profit che fa bene all’impresa a Rho. Manager e imprenditori del sociale a confronto - Nel corso del pomeriggio si è parlato dunque di partnership tra profit e non profit a tutto campo, partendo dagli aspetti più normativi fino alle best practices di welfare aziendale, volontariato di i ... varesenews

Alfa Romeo 33 Stradale: incontro con il cliente statunitense Glynn Bloomquist - Alfa Romeo 33 Stradale: incontro con il cliente statunitense Glynn Bloomquist - Una delle sole 33 Alfa Romeo 33 Stradale costruite va all’americano Glynn Bloomquist. L’imprenditore texano ha visitato la Bottega Alfa Romeo ad Arese per configurare la supersportiva italiana secondo ... clubalfa

In Italia, 7 imprenditori su 10 sentono distante l’Unione Europea (ma il 66% crede nella sua funzione) - In Italia, 7 imprenditori su 10 sentono distante l’Unione Europea (ma il 66% crede nella sua funzione) - Le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante dell'economia italiana e il loro rapporto con l'Unione Europea è un labirinto di sfide e opportunità. Nonostante il 66% dei titolari sia sostenitore d ... corriere