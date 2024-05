Noi e Immensamente Giulia - polaroid della generazione Navigli | i palch - le band e Pinketts 20 anni dopo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) È uno di quegli strani momenti. Che ogni tanto travolgono senza neanche capire poi bene perché. Di solito uno evita pure di esprimerli al mondo, se li tiene stretti nel proprio intimo, mentre finisce di mettere a posto casa o prepara la schiscetta per il lavoro. Il territorio d’altronde è quello dei sentimenti: scivolosissimo. Delle mani fredde, delle contraddizioni. Di quello che ci lasciamo alle spalle e che fingiamo di dimenticare e cose simili. Materiale da maneggiare con cura. Poi però fai un giro sui social e capisci che oggi non sei il solo. E quello strano cortocircuito emotivo questa volta è stato una specie di delicato terremoto generazionale. Fascia d’età: 40/60. Motivo? È mortaTagliapietra, eterna ragazza di 46, malata da tempo. Un marito e due figli. Anche se per il mondo era “”, visto che a cavallo del millennio aveva fatto girare la testa a Francesco Sarcina, salvandogli in qualche modo la vita (parole del cantante milanese).