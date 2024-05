Niente Napoli - la decisione sul tecnico è UFFICIALE | firma con un altro club

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ormai è, illo ha appena reso noto sul proprio sito: non sarà lui il prossimo allenatore del! Ilè ancora alla ricerca del prossimo allenatore ma nel frattempo alcune squadre sono già ricorse ai ripari per cercare di preparare quanto prima la nuova stagione. L’annata calcistica degli azzurri è stata segnata da molteplici errori della società nel prendere decisioni consone alla crescita del, anche in campo internazionale. In questo momento ilè decimo in classifica: una posizione che certifica le difficoltà che hanno afflitto la squadra partenopea a solo un anno dalla gioia scudetto. La dirigenza ha nel mirino alcuni nomi per la panchina. Tra questi spicca quello di Gian Piero Gasperini che nella giornata di ieri ha coronato un vero e proprio sogno: la vittoria dell’Europa League con la sua Atalanta. Una macchina perfetta che dimostra il lavoro di un allenatore molto sottovalutato nel corso degli anni ma che ha convinto De Laurentiis ad offrirgli la panchina del

Hamsik: “Calzona non vede l’ora di tornare in Slovacchia! A Napoli ha dato tutto, ma poi dipende dalla squadra” - Hamsik: “Calzona non vede l’ora di tornare in Slovacchia! A napoli ha dato tutto, ma poi dipende dalla squadra” - Marek Hamsik, ex capitano del napoli e attuale team manager della Slovacchia, ha parlato anche dell’operato di Francesco Calzona in azzurro ... tuttonapoli

Ufficiale, Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore dell’Ajax - ufficiale, Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore dell’Ajax - Dopo l’ottima esperienza al Nizza, l’allenatore valdinievolino è pronto per una nuova avventura: firmato un triennale con i lancieri Un salto di carriera non indifferente per Francesco Farioli che, do ... pistoiasport

Francesco Farioli è il nuovo tecnico dell'Ajax: è ufficiale - Francesco Farioli è il nuovo tecnico dell'Ajax: è ufficiale - L'allenatore italiano sarà il primo tecnico nostrano guidare il club olandese. Nelle scorse settimane fu accostato anche al napoli. areanapoli