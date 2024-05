Nicola - una morte orribile Trascinato dalla macchina e stritolato in pochi secondi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Forse è rimasto fatalmente agganciato con gli abiti alrio, che l’hatra i rulli dell’ottone e schiacciato infatalisenza lasciargli scampo. E’ l’ipotesi prevalente emersa dall’autopsia eseguita ieri pomeriggio a Lucca sulla salma diCorti, l’operaio di 50 anni morto mercoledì scorso alla Kme di Fornaci di Barga. Esclusa l’ipotesi di un malore, per chiarire il quadro sarà necessario tuttavia un ulteriore sopralluogo dei consulenti nella fabbrica. Di certoè morto infatali istanti per uno schiacciamento cranico toracico, senza che nessuno potesse intervenire, dato che in quel momento era da solo. L’esame necroscopico, durato oltre quattro ore, è stato condotto all’obitorio del Campo di Marte dal medico legale Luigi Papi, incaricato dal pm Laura Guidotti, e seguito da due consulenti di parte indicati rispettivamentefamiglia della vittima e dall’azienda Kme.

