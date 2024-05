Netflix ha sborsato oltre 2 milioni di euro per la ‘verità’ di Ilary Blasi

(Di giovedì 23 maggio 2024)Ogni verità ha un prezzo e quella diè altissimo. Un po’ per caso ci siamo imbattuti nei costi di Unica, il documentario diprodotto da Banijay. Ebbene la piattaforma streaming per assicurarsi le confessioni della conduttrice avrebbeben 2.249.436,8 di. Una cifra notevole per un documentario di 1 ora e 20 minuti, per di più girato in Italia senza particolari “effetti speciali”. Il costo è riportato sul sito del Ministero della Cultura. Perchè sì, proprio come accaduto con The Ferragnez sempre di Banijay, anche in questo caso sono stati chiesti dei contributi ministeriali. Nel documentario,parlava della fine del matrimonio con Francesco Totti raccontando del suo caffè con un uomo misterioso che si è scoperto essere Cristiano Iovino (lo stesso che avrebbe litigato con Fedez). Qualche mese fa, alcune indiscrezioni riportavano il fatto che i legali di Francesco Totti avessero sottolineato gli ingenti redditi dellaparlando di 700.

Fedez - Iovino, trovato l'accordo economico: il rapper evita la querela per rissa - ... personal trainer molto conosciuto e seguito sui social media, è noto anche per essere l'" uomo del caffè " con Ilary Blasi . Nel suo documentario - intervista per Netflix, la conduttrice ha ... tg.la7

Fedez, Toti, la bella vita: in Italia è "back to the roots", ed è la trap a presentarci il conto - ... so che qualche sceneggiatore è già al lavoro su una Suburra milanese per Netflix. Ma da buon ...futuri e presenti format per le piattaforme di streaming (Iovino è "quello" del famoso caffè con Ilary, ... rollingstone