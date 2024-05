Neonato morto sulla nave da crociera - la madre | L’avevo chiamato Tyle - volevo che vivesse

De Vrij:"Lazio corretta con me, non volevo lasciare a zero" - De Vrij:"Lazio corretta con me, non volevo lasciare a zero" - L'ex calciatore biancoceleste Stefan De Vrij, ha parlato della causa intentata contro la sua vecchia agenzia (SEG). Quando vestiva ancora la maglia della Lazio, i suoi procuratori hanno guadagnato ... laziopress

De Vrij: “Non volevo lasciare la Lazio a zero. La mia agenzia ha agito…” - De Vrij: “Non volevo lasciare la Lazio a zero. La mia agenzia ha agito…” - L'ex difensore biancoceleste, dopo aver intentato e vinto causa contro l'ex agenzia, torna a parlare dell'addio alla Lazio a parametro zero ... cittaceleste

Inter, De Vrij: "Non volevo lasciare la Lazio a zero! Ma la mia agenzia..." - Inter, De Vrij: "Non volevo lasciare la Lazio a zero! Ma la mia agenzia..." - Stefan De Vrij, attuale difensore dell'Inter, è tornato a parlare della causa intentata contro la sua vecchia agenzia, la SEG. Ai tempi della Lazio, infatti, i suoi ... lalaziosiamonoi