Nell’Europa di domani salute - integrazione e politica estera

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una Europa dei diritti, un territorio visto da tanti con la speranza della libertà e di una vita dignitosa; un territorio però fragile e a cui serve unadi difesa unitaria senza dimenticare la grande priorità dellae la necessità di integrare al meglio i ragazzi nati in Italia da genitori non italiani. "E non aver approvato lo jus soli è stato un grave errore del centrosinistra", ha ribadito Alessandra Moretti, europarlamentare Pd e candidata al nuovo parlamento europeo, intervenuta ieri sera a Ravenna al dibattito sul tema ’Insieme in Europa per la tutela dei diritti’ che ha visto la partecipazione di Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, segretario provinciale del PD e Pegah Moshir Pour, attivista dei diritti umani di origine iraniana, moderati da Piero Fachin, condirettore del QN. Per Alessandro Barattoni sul fronte dei cambiamenti climatici, dell’armonizzazione fiscale e della tutela dei diritti umani "o l’Europa è unita o non è" mentre per Alessandra Moretti oggi è molto forte l’Europa delle nazioni.