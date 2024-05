Nel paesaggio della Gioconda la montagna piemontese di Rocciamelone

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 maggio 2024) In un nuovo libro l'ipotesi: l'artista andò in Francia nel 1517, attraversando il Moncenisio Leonardo da Vinci fece il suo ultimo viaggio in Francia nel 1517, due anni primasua morte, percorrendo la Via Francigena e attraversando il Moncenisio. E così un particolare dela sinistragli sarebbe stato ispirato da .