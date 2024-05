’Neetwork’ Via al progetto per i giovani

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Comune lancia undedicato aiche non studiano e lavoro, ammesso al cofinanziamento nazionale stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri intitolato "Ne(e)twork", di cui lo stesso è capofila con la collaborazione di enti del terzo settore tra cui, in qualità di partner, la Cooperativa Sociale Cassiopea, l’agenzia formativa accreditata Serindform, le associazioni Comunità Interattive Aps E Spin8, Aias Onlus e Autismo Apuania Aps. Ha quindi bandito un avviso per la realizzazione di percorsi di formazione gratuiti rivolti adi età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti o domiciliati sul territorio di Montignoso che sono inattivi, inoccupati, disoccupati, non iscritti a scuola, università, corsi di formazione o aggiornamento professionale, compresicon disabilità. I corsi di formazione saranno tenuti dall’Agenzia Formativa Serindform. Si tratta di 3 corsi di formazione, ciascuno con un numero massimo di 6 iscritti e ha la durata di 60 ore.

