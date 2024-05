Nave Ong Sea Eye arriverà a Ravenna sabato 25 maggio | a bordo 52 migranti 6 minori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024), 232024 - Approderà a Marina di(Fabbrica Vecchia) intorno a mezzogiorno di25e non più, come previsto in precedenza, alle 18 dello stesso giorno, laOng Sea-Eye, battente bandiera Tedesca, con a52di cui 6(quattro dei quali accompagnati). La situazione clinica delle persone è stabile e non sono segnalati casi urgenti. Solo duenecessitano di ulteriori accertamenti per trauma. Motivo per cui saranno accompagnati in ospedale per gli esami del caso. Non risultano casi di scabbia segnalati. I pakistani adellasono due, mentre i Palestinesi sono tre (non quattro). Quello in programmasarà, partendo dal 31 dicembre 2022, l’undicesimo sbarco di navi Ong nella nostra provincia. .