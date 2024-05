Nations League di Volley Maschile - l’Italia vola all’esordio | battuta la Germania per 3-0

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Rio de Janeiro, 23 maggio 2024 – Una grande partenza perdelalla2024. Gli Azzurri di Coach De Giorgi hanno battuto laper 3-0 (25-21, 25-18, 25-23). L’obiettivo della Nazionale Azzurra è la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Il racconto della partita, le interviste, il tabellino e il calendario – Fonte feder.it Nel primo set De Giorgi manda in campo il 6+1 fomato da Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Russo al centro e Balaso libero. Il primo punto della gara lo firma Michieletto al servizio, suo l’ace che apre la stagione azzurra inball. Fromm e Kaliberda formano la coppia di schiacciatori per la, al centro Kraage e Maase, in palleggio il nuovo palleggiatore di Taranto Zimmermann in diagonale con John, libero Graven. Azzurri bravi a mettere in difficoltà subito al servizio la ricezione tedesca, l’ace di Russo vale il 5-1.