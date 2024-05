Nations League di volley - Italia in scioltezza all' esordio contro la Germania | 3-0

Volley Nations League, l'Italia non stecca all'esordio: Germania liquidata 3 - 0 con finale super di Michieletto - È un'Italia da stropicciarsi gli occhi quella che debutta vincendo nella tappa brasiliana della VNL: al Maracanazinho finisce 3 - 0 contro la Germania , la squadra che a ottobre sempre in Brasile ... sport.virgilio

Nazionale Maschile: Italia pronta all'esordio con la Germania - RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Giornata di vigilia per gli azzurri di Fefè De Giorgi che oggi alle 17.30 locali (le 22.30 in Italia) affronteranno la Germania per l'esordio in Volleyball Nations League al Maracanazinho di Rio de Janeiro. I tedeschi, già qualificati per i Giochi Olimpici, hanno incontrato l'Italia 46 volte, subendo 35 sconfitte e vincendo 11 gare, l'ultima proprio il 4 ... corrieredellosport