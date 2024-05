Napoli - per la porta c'è Skorupski E il Bologna pensa a Meret

Parlato: “Osimhen? S’è riaperta una pista tedesca per lui, quella della Bundesliga, un campionato dove ha già giocato, lui piace molto al Bayern Monaco e ci sono stati già dei contatti. Lui vuole la Premier, ma la Bundesliga può essere un’opportunità” Gillet, Semplici, Cannavo, De Maggio, Mandarini, D’Amico, De Giuseppe, Jacomuzzi, Parlato, Dionigi, Troise, Di Napoli, Battistini ed Iezzo sono intervenuti ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di vari argomenti riguardanti la squadra azzurra. terzotemponapoli

Il Napoli dovrà ricostruire la squadra per la prossima stagione puntando su una rosa giovane e determinata, dopo una stagione deludente che ha fatto arrabbiare i vertici e i tifosi. Tra i giocatori che non hanno soddisfatto le aspettative c’è Natan, difensore brasiliano. dailynews24

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Fiorentina-Napoli, Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn: il portiere azzurro ha un messaggio per i tifosi. Questa sera il Napoli scenderà in campo all’Artemio Franchi di Firenze per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

spazionapoli