Napoli-Gasperini - dal trionfo dell' Atalanta in Europa League un grande assist

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 - La straordinaria vittoriada partefa felice il calcio italiano e fa felice anche ile in particolare Aurelio De Laurentiis, che da molto tempo ha sul proprio taccuino il nome di Gian Pieroper la panchina azzurra, tribolata e tremante a partire dall'addio di Luciano Spalletti. Attesa per il colloquio-Percassi L'lo aveva fornito nei giorni scorsi, quelli precedenti prima la finale di Coppa Italia (persa per manoa Juventus) e poi quella appunto del secondo torneo continentale (vinta contro un Bayer Leverkusen al primo ko stagionale), proprio l'allenatore nerazzurro, che non aveva nascosto la possibilità di voler cambiare aria in caso di raggiungimento di quel successo che avrebbe avuto il sapore del giusto coronamento di un ciclo lungo e felice. Tutto però finisce e, almeno secondo ilpensiero, meglio far calare il sipario dopo unper lasciarsi bene, come si suol dire.