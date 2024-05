Napoli da non credere - la batosta è definitiva | non succedeva da 15 anni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ennesima delusione in casa: arriva l’aritmetica certezza che certifica la difficilissima stagione vissuta dagli azzurri. La stagione delsi concluderà domenica al termine della 38esima giornata contro il Lecce di Luca Gotti. La squadra pugliese ha raggiunto una salvezza tranquilla che ha permesso ai giallorossi di mantenere la Serie A. Di conseguenza da una parte ci sarà la celebrazione dell’obiettivo raggiunto, dall’altra ci saranno soltanto le ultime apparizioni dei protagonisti indiscussi negli ultimitra le file partenopee. Spiccano i nomi di Piotr Zielinski e di Victor Osimhen: due degli artefici dello scudetto che hanno vissutomolto importanti della loro carriera. Il destino europeo dei partenopei, però, verrà definito dalla Fiorentina e non solo. In caso di vittoria della Conference da parte della Viola, ci sarebbe l’opportunità per la nona classificata in Serie A di andare a giocarsi la Conference League.