Museo Marino Marini Si riaccendono le luci

(Di giovedì 23 maggio 2024) Quando porte e finestre di Palazzo del Tau – “fu“– si aprono, difficile che tale movimento passi inosservato tanta è stata l’immobilità degli ultimi anni. Diversamente non poteva accadere neppure ieri mattina, quando una raccolta delegazione istituzionale ha varcato quelle porte. Alla testa il commissario, il dottor Raffaele Ruberto, accompagnato dall’assessora comunale alla cultura Benedetta Menichelli e dalle due dirigenti Elena Testaferrata e Maria Stella Rasetti. Da discutere, come ormai noto dopo l’annuncio dell’aprile scorso, le prossime aperture parziali delpromesse dal commissario Ruberto per tornare a onorare la missione per la quale la Fondazione è nata: promuovere il maestroe la sua opera il più ampiamente possibile. Promessa onorata, dal momento che in agenda sarebbero già state individuate le date di luglio, si parlerebbe (non confermato) dei fine settimana, con un probabile prolungamento a più giorni in prossimità della festività del Santo Patrono.