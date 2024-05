Mughini | Da tre quattro anni la Juve non è più la dominatrice Colpa di Allegri? Non diciamo sciocchezze

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giampieroha parlato a Dagospia della sua, la squadra che ha scelto da quando aveva 10e che continua a portare nell’anima “Beninteso vedevo giocare in Italia squadre formidabili, il Grande Torino, l’Inter di Herrera e Sandro Mazzola, il Milan di Nereo Rocco e GiRivera, il Napoli dove spadroneggiava Sua Maestà Maradona, il lunare Napoli vincente dell’anno scorso. Tutte prodigiose rivali. Ora vincevano loro, ora vincevamo noi. È la bellezza dello sport e delle sue avventure. Una palla che rimbalza malamente a cinque minuti dalla fine della partita e la decide, o un prodigioso colpo di testa in una mischia su calcio d’angolo pochi minuti prima che l’arbitro chiudesse la partita. Passano gli, cambiano le ere. Da tre olanon è più ladei campionati italiani. I denari stranieri ne hanno sconvolto la topografia. È un altro sport. Da tre odi giocatori italiani in una squadra italiana ne giocano al massimo due o tre mentre piovono in Italia da ogni dove campioncini che sulla carta topografica gli italiani faticherebbero a imparare dove diavolo stanno.