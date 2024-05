Movimenti sospetti di Mario dopo U&D! L’ex corteggiatore di Ida ha iniziato a seguire Cristina

Uomini e Donne, il sostegno di Gemma Galgani nei confronti di Ida Platano, cosa ha detto - Maria De Filippi è stata costretta a intervenire, chiedendole di lasciare spazio a Mario per esprimersi. La conduttrice ha conferma che l'ex corteggiatore aveva informato la redazione della sua ...

Uomini e Donne: Ida Platano e Mario Cusitore di nuovo in studio! Volano stracci - ... abbiamo potuto assistere all'inaspettato ritorno in studio dell'ormai ex Tronista Ida Platano e del suo ex corteggiatore Mario Cusitore. Ma partiamo dall'inizio. Nelle precedenti puntate abbiamo ...