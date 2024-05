Motel Destino - la recensione | il film sudato e ansimante di Karim Aïnouz è un bluff tropicale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladi: torbido e saturo, umido e onirico, quello divorrebbe essere un thriller al neon che, però, non ha la giusta capacità narrativa. In concorso a Cannes 77.diè undai colori giusti (e infatti la fotografia gioca con quelli primari), contestualizzati, però, in uno script che sembra quasi un. In questo senso, il, presentato a Cannes 2024, prosegue la sperimentazione del regista brasiliano, che alterna architetture e opere diverse. Basti pensare che nel 2023, sempre a Cannes, aveva portato Firebrand, un dramma in costume con Alicia Vikander. Sicuramente più interessante, invece, La vita invisibile di Eurídice Gusmão, del 2019, che sulla Croisette era passato, vincendo, nella sezione Un Certain Regard. L'occhio di, in questo caso, restringe di molto ….