Mobilità Roma – Casini - Leoncini e Dolfi Iv | La nostra raccolta firme contro le modifiche al percorso della linea bus 309

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Atac informa che, da lunedì 27 maggio, labus 309 sarà modificata, con la tratta stazione Tiburtina-viale XXI Aprile disattivata e le fermate di Villa Ricotti e via Lorenzo il Magnifico di fatto non più operative. Riteniamo sia una decisione sbagliata, che non solo indebolisce il trasporto pubblico nel quadrante strategico di piazza Bologna, ma che indirettamente inficia anche laverso altri municipi. Inoltre, questa scelta incomprensibile assesta un colpo decisivo all’intermodalità, condizione essenziale per unasostenibile. Abbiamo quindi deciso di presentare un’interrogazione all’Assessore Patanè perché spieghi le ragioni delleale di lanciare unaper chiedere ad Atac di rivedere questa decisione assurda. Sarà possibile sottoscrivere lapetizione a partire da domani, 24 maggio, presso il gazebo che abbiamo allestito in piazzale delle provincie”.