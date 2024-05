Milan - Thiaw | Stagione non negativ - ma l’eliminazione con la Roma ci ha fatto male

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Intervistato da Eurosport, il difensore delMalickha tracciato un bilancio della sua secondain rossonero. Un’annata che ha visto il tedesco condizionato anche da qualche problema fisico: “L’infortunio mi ha complicato le cose, non è stato semplice tornare perchè era la prima volta che mi succedeva una cosa del genere – spiega – Sappiamo che ci si aspetta sempre il massimo da un grande club come il, ma non è stata unacosìa. Alla fine siamo comunque arrivati secondi.” Sul momento spartiacque dellanon ha dubbi: “con laci haperchè volevamo vincere l’Europa League, se fossimo passati sarebbe stato tutto diverso – prosegue il difensore – Avevamo anche tanti infortuni, ma comunque tutti ci hanno giudicato. Nella prossimadovremo fare meglio.” Sulle differenze tra Bundesliga e calcio italiano, l’accento viene posto sull’aspetto tattico: “Devi essere concentrato 90 minuti, qui non si segna tanto quindi se commetti un errore lo paghi a caro prezzo.